Liminar suspende leilão da Nossa Caixa Administradora de Cartões O leilão de privatização da Nossa Caixa Administradora de Cartões está suspenso por força de liminar concedida pelo juiz Pedro Paulo Lazarano Neto, da 12ª Vara Federal. A medida foi concedida numa ação cautelar assinada pelos advogados João Gualberto Piza Fontes, Telma Hirata e Fábio Azevedo, em nome da Associação dos Funcionários do Banco Nossa Caixa S/A. Eles apontaram várias irregularidades, entre elas a inexistência de aprovação do edital de venda por parte da Comissão de Valores Mobiliários, exigência indispensável nos termos da instrução CVM nº. 286, de 31 de julho de 1998. A abertura dos envelopes contendo a documentação da pré-identificação dos interessados deveria ocorrer amanhã e o leilão estava marcado para o próximo dia 21, na Bolsa de Valores do Estado de São Paulo. Os autores alegaram ainda a ausência de análise por parte da CVM do pedido de dispensa do registro das ações. Ademais, não existe comprovação de que o Estado de São Paulo seja proprietário de qualquer uma das ações. O Estado, segundo João Piza, é mero controlador e não pode dispor do que não lhe pertence. O juiz Lazarano Neto destaca, em sua decisão, que "não há, no edital, qualquer menção ou comprovação sobre a titularidade das ações que o Estado de São Paulo deseja vender, o que implicaria, como menciona a impetrante, em violação da Lei das Licitações, uma vez que não há descrição sucinta e clara do objeto da licitação." A liminar suspende os efeitos do edital de venda e susta a prática de qualquer outro ato relativo ao mesmo. O governo do Estado e a Nossa Caixa Nosso Banco poderão tentar derrubar a liminar através de um recurso ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em São Paulo.