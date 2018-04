Liminar suspende licença ambiental provisória para Jirau

Uma liminar da 3ª Vara da Justiça Federal de Rondônia suspendeu a licença ambiental provisória parcial, liberada na semana passada pelo Ibama, para a usina hidrelétrica de Jirau, no Rio Madeira. A licença autorizava o consórcio Energia Sustentável do Brasil (Enersus) a instalar o canteiro de obras e fazer outros trabalhos iniciais para a futura construção da hidrelétrica. Com a liminar, porém, essa licença está suspensa. O Consórcio Enersus informou que, até o momento, entretanto, os trabalhos ainda não foram paralisados já que a notificação não foi entregue ao grupo. A Advocacia Geral da União (AGU) informou que vai recorrer da decisão. A liminar foi concedida a partir de uma ação movida pelo Fórum Brasileiro de ONGs e Movimento Social para o Meio Ambiente e Desenvolvimento.