Liminar suspende reajuste de telefone no RS O juiz da 15ª Vara Cível de Porto Alegre, Giovanni Conti, concedeu liminar hoje suspendendo o reajuste de tarifas da Brasil Telecom no Rio Grande do Sul. A medida havia sido solicitada ontem pelo Movimento das Donas de Casa do Rio Grande do Sul e Federação das Associações de Aposentados e Pensionistas. O advogado que representa as entidades, Cláudio Pires Ferreira, disse que o juiz baseou sua decisão no princípio da "vulnerabilidade do consumidor". A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) autorizou reajustes médios de 28,75% nas tarifas telefônicas. As entidades consideraram o aumento "abusivo" e recorreram à Justiça.