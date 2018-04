Limitar uso de crédito do pré-pago é abusivo Operadoras de telefonia celular não podem limitar uso de créditos dos aparelhos pré-pagos. Passado um determinado prazo do carregamento, os valores que sobraram são bloqueados e o usuário fica impedido de realizar chamadas. Para sua liberação, é necessário colocar mais créditos, cujo valor mínimo é de R$ 30 a serem somados aos anteriores. Uma liminar (decisão provisória) recente da Justiça de Florianópolis, Santa Catarina, proibiu que duas operadoras mantivessem essa prática. A Fundação Procon-SP - órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual - e a Pro Teste - Associação Brasileira de Defesa do Consumidor - consideram a prática abusiva e aconselham o usuário de celulares pré-pagos a registrar sua reclamação para motivar uma medida judicial coletiva. A ação civil pública em Florianópolis foi proposta pelo Ministério Público Federal e beneficia provisoriamente, pois se trata de uma liminar, os usuários da Telesc Celular e da Global Telecom. A advogada e membro do conselho diretor da Pro Teste, Flávia Lefèvre, considerou positiva a decisão e espera que seja mantida. "E vale para que as entidades usem esse precedente para os usuários de São Paulo." Norma da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) limita em 90 dias o tempo de utilização dos créditos e, caso não haja recarregamento após esse prazo, o serviço fica bloqueado para chamadas realizadas do aparelho celular pré-pago. Após 30 dias, há o bloqueio também para recebimento de chamadas feitas por terceiros. O juiz da 4ª Vara Federal de Florianópolis, responsável pela decisão favorável aos usuários de pré-pagos, alegou que essa determinação contraria o princípio de que o valor pago deve corresponder exatamente ao serviço prestado, como determina o Código de Defesa do Consumidor (CDC). Segundo ele, a restrição imposta pela Anatel obriga o usuário a utilizar o serviço sem que haja necessidade, para evitar o bloqueio dos valores excedentes. Flávia Lefèvre, da Pro Teste, afirma ainda que a prática das operadoras de telefonia celular descaracteriza as vantagens do serviço. "Se o consumidor adquire um pré-pago é porque não quer ter limites no seu consumo e paga mais caro nos pulsos por isso. É ele quem decide os valores que irá utilizar e se quer renová-los." Portanto, segundo ela, essa prática contraria o artigo 51, parágrafo 1º, inciso II, do CDC, que trata exatamente dessa limitação. "Roaming" também tem restrição Outro problema de restrição no atendimento observado por Maria Lumena, diretora de atendimento do Procon-SP, diz respeito ao "roaming" - tarifas cobradas por deslocamento. "É preciso um limite alto de crédito que chega a R$ 100 para manter em funcionamento o recebimento e a realização de chamadas fora da área de abrangência do telefone celular." Segundo ela, o correto seria a operadora cobrar pelo serviço prestado e não antecipadamente por algo que o usuário talvez nem utilize. Com o cadastramento dos celulares pré-pagos, argumenta Maria Lumena, é possível saber quem efetuou a ligação e cobrar pela prestação do serviço. Um procedimento que deveria ser adotado pelas operadoras, de acordo com a diretora de atendimento do órgão, é o de informar as limitações dos serviços quando se adquire um aparelho celular pré-pago. "O consumidor só fica sabendo quando o acesso é negado ou bloqueado." Queixas no Procon-SP sobre telefonia celular Entre janeiro e junho deste ano, o Procon-SP recebeu 2.170 queixas contra serviços de telefonia celular. As maiores reclamações referem-se à vício de qualidade, cobrança indevida e abusiva, bem como dúvidas sobre cobrança, valores, reajustes, contrato e orçamento. No ano passado, foram quase 4,5 mil atendimentos entre consultas e reclamações.