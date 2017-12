Limite de deduções do Imposto de Renda também sobe 10% O ministro da Fazenda, Antônio Palocci, perdeu a briga com as centrais sindicais e a nova tabela do Imposto de Renda (IR) para pessoas físicas incluirá, além da correção de 10% das faixas de renda que estão sujeitas à incidência do imposto, o aumento no mesmo porcentual dos limites para deduções de gastos com educação e dependentes. Para quem utiliza o formulário da declaração simplificada, o valor máximo para deduções sem comprovação dos gastos também será ajustado em 10%, passando de R$ 9.400 para R$ 10.340. A nova tabela será aplicada sobre os salários pagos a partir do mês que vem. Contrário a esses reajustes, o ministro Palocci passou a semana tentando convencer o presidente Luiz Inácio Lula da Silva de que havia formas mais eficientes de beneficiar os trabalhadores e a manter as deduções nos valores atuais. Nesta quarta-feira, no entanto, após conversas com Lula e o presidente da CUT, Luiz Marinho, que defendia o reajuste completo, aumentando o ganho final para os contribuintes, o ministro teve de ceder. Com isso, a proposta de medida provisória promovendo a revisão da tabela do IR que foi encaminhada ao Palácio do Planalto no final do dia contempla o pleito das centrais e aumenta de perda de arrecadação da União com o imposto. A Fazenda, no entanto, não informa qual será exatamente esta perda. Inicialmente, com a correção apenas das faixas de contribuição, a Receita deixaria de arrecadar R$ 1,8 bilhão por ano. Isso considerando reduções no imposto que será pago pelos trabalhadores a partir de janeiro - de 1,19% para as pessoas com renda mais elevada (R$ 15.000) e 46,46% para quem ganha R$ 1.800. Agora, segundo um levantamento feito pela Receita, essa redução no imposto devido aumentará para 1,44% e 60,53%, respectivamente. Os cálculos dos técnicos da Receita não consideram o valor pago hoje e que incorpora o abatimento de R$ 100 que foi concedido desde agosto sobre o salário de contribuição do trabalhador. Como esse benefício acaba este mês, se a tabela não fosse corrigida, o imposto pago mensalmente pelos contribuintes se elevaria. Como os limites para dedução também foram revistos, o ganho final para os trabalhadores será ainda maior. Até hoje, o limite mensal para abatimento com dependentes era de R$ 106 por dependente. Esse valor passará para R$ 117. Já o teto para os gastos com educação foi aumentado de R$ 1.998 por ano para R$ 2.198. Com a correção das faixas de contribuição, o trabalhador que ganha até R$ 1.164 por mês estará isento do pagamento do imposto. Hoje, esse valor era de R$ 1.058. Desde o início das negociações para correção da tabela do IR, a participação do presidente Lula foi decisiva. Mesmo diante das resistências da área econômica, o presidente determinou que o reajuste fosse estudado. Inicialmente, os técnicos da Receita Federal ganharam tempo para trabalhar melhor a revisão da tabela, concedendo um abatimento de R$ 100 do salário mensal do trabalhador, depois do desconto da contribuição previdenciária e do desconto com dependentes.