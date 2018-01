Linear transfere fundos para Fator A concorrência provocada pela globalização dos mercados e a necessidade de ganhar escala fizeram a Linear Investimentos anunciar a transferência da gestão de R$ 220 milhões em fundos para a Fator Administração de Recursos. Com o acordo, o total de recursos sob a responsabilidade da Fator sobe para R$ 1,4 bilhão. A base de clientes aumentou de 3.900 para 5.700. A Linear é conhecida no mercado por seus fundos de derivativos e off-shore (aplicações de estrangeiros no País), enquanto a Fator é especializada em fundos de ações e renda fixa. O sócio-diretor da Linear, Luís Paulo Rosenberg, destacou que o fato de atuarem em segmentos diferentes facilitou a associação, pois as atividades são complementares. Segundo ele, as empresas vão dividir meio a meio as receitas obtidas com as taxas de administração dos fundos que eram da Linear. A maior parte dos 27 funcionários deve ser absorvida pela Fator.