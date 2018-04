Linha do FGTS para transporte urbano está parada Assim como no saneamento básico, o orçamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para investimentos no transporte urbano está travado. Do total previsto de R$ 1 bilhão, nenhum real foi destinado à melhoria da infraestrutura de transporte coletivo. Os recursos da linha de financiamento Pró-Transporte podem ser utilizados pelos setores público e privado, mas desde 2008, ninguém se habitou. Segundo o secretário executivo substituto do Conselho Curador do FGTS, Antonio Gois, a dificuldade de liberação do dinheiro está ligada ao elevado endividamento dos estados e municípios. "Foram feitos alguns aperfeiçoamentos e acredito que a linha passará a ter procura", ressaltou. A linha tem como objetivo financiar a ampliação e modernização da infraestrutura do transporte urbano hidroviário, sobre trilhos ou pneus.Mesmo com esse recurso parado, o governo anunciou, este ano, a criação de outra linha de financiamento - com R$ 1 bilhão do FGTS - para renovação de frota de ônibus. Para contornar os limites de endividamento dos entes públicos, os recursos serão aplicados em operações de mercado, como aquisição de debêntures, recebíveis e Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FDICS), de empresas concessionárias de serviços públicos e transporte urbano.