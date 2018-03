Linha São Paulo-Londrina da Gol é suspensa O Departamento de Aviação Civil (DAC) determinou nesta quinta-feira a suspensão da linha Congonhas (São Paulo) - Londrina (Paraná), inaugurada pela Gol, na sexta-feira passada, sem autorização do Comando da Aeronáutica. O DAC informou que está analisando que sanções poderão ser aplicadas à empresa por ter infringido o Código Brasileiro de Aeronáutica. Pela lei, a empresa poderá ser condenada desde ao pagamento de uma multa, até à cassação da licença. A criação de novos vôos a partir de Congonhas está suspensa há meses pelo DAC, porque a capacidade do aeroporto está esgotada. Além deste problema, por causa da crise enfrentada pelas empresas aéreas, há duas semanas, a Aeronáutica assinou portaria proibindo a criação de novos trechos e pediu que as companhias reformulem todos os vôos de forma a reduzir a oferta e diminuir os prejuízos que têm sofrido nos últimos anos. O assessor de imprensa da Gol, Fábio Lobo, disse que a empresa, ao lançar o vôo, ?jamais teve a intenção de questionar a autoridade do DAC?. Lobo alega que o trecho Congonhas-Londrina, que estava em funcionamento desde a sexta-feira da semana passada, foi criado ?em caráter extraordinário e que, como eram vôos extras, não precisavam de autorização expressa?. A empresa esclareceu que já tirou o vôo de venda e que os passageiros que compraram os bilhetes não serão prejudicados. Eles estão sendo remanejados para um outro vôo da companhia, que pousa em Maringá e, de lá, serão transportados pela Gol até Londrina (a 100 quilômetros de distância), via terrestre.