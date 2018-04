Linhas de comércio exterior e interbancárias somam US$ 17 bi, diz Fraga O presidente do Banco Central, Arminio Fraga, informou nesta terça-feira que o nível atual de linhas de comércio exterior e interbancárias no Brasil estão, juntas, em torno de US$ 17 bilhões. Segundo ele, há um ano esse montante atingiu US$ 22 bilhões. Fraga disse que o compromisso obtido ontem com os bancos foi mais amplo, no sentido de manter um nível geral de negócios dos bancos com o País. "A nossa expectativa é de que esse patamar se consolide e volte a crescer depois, com o tempo. Não acredito que deve crescer aceleradamente dentro de semanas. Mas que deve demorar alguns trimestres, pois nesse período ainda teremos um ambiente global difícil, além das incertezas em relação às eleições", afirmou. Segundo Fraga, as linhas de comércio exterior já estavam chegando a um nível que estavam afetando os relacionamentos dos bancos com seus clientes no Brasil. "Os bancos e as empresas que trabalham no Brasil não vão desaparecer, não vão deixar de trabalhar em função de um evento que é normal em uma democracia, que é a eleição. E também é algo natural no mundo moderno das economias de mercado, observado hoje, que são ciclos", afirmou. Segundo Fraga, os bancos já estavam chegando a um nível de corte de linhas que davam sinais de que o nível iria se sustentar. "O que fizemos foi suficiente não só para sustentar esse nível, como também suficiente para voltar a crescer", afirmou. Otimismo Fraga disse também que saiu bastante otimista de uma reunião com grupos de investidores, pois sentiu a disposição mais otimistas em relação ao País. Fraga disse que no final de abril deste ano, em visita aos EUA, também sentiu os investidores com postura otimista em relação ao País. Já há seis semanas, retornando aos EUA, observou uma atitude oposta, ou seja, com pessimismo enorme e exagerados desses investidores. Nas visitas dessa semana, ele percebeu que não há mais um clima de horror e que os investidores estão com um entendimento melhor em relação à situação do País. "Temos de ser realistas porque todo muito está muito pressionado. Porém, senti hoje na reunião com investidores que o clima de horror está passando", afirmou. Toque certo Fraga destacou também o papel de apoio ao Brasil do presidente do Federal Reserve de Nova York, Wiiliam McDonough, na reunião de ontem com os representantes de bancos comerciais. "McDonough foi muito cuidadoso, como deve ser todo supervisor do mercado financeiro de cada país. Mas ele deu o toque certo de apoio, mas não de pressão", afirmou Fraga. Segundo ele, o presidente do Fed de Nova York fez um depoimento sobre sua visão em relação à economia brasileira, expressando apoio às políticas que o Brasil vem implementando. "Ele deu um toque positivo à coisa", afirmou Fraga.