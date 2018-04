Linhas de crédito terão retomada lenta, dizem bancos O encontro do presidente do Banco Central, Armínio Fraga, e do ministro da Fazenda, Pedro Malan, com banqueiros em Nova York, na próxima segunda-feira, poderá resultar no estancamento para a "secura" sobre as renovações das linhas comerciais e de vencimentos externos privados por parte das instituições financeiras. Talvez até acarrete o efeito de um pequeno aumento da oferta em relação aos críticos meses de junho, julho e agosto. Mas não resultará, segundo diversos bancos estrangeiros consultados pela Agência Estado, em garantia de que esse crédito externo voltará aos patamares anteriores à atual crise financeira, como ocorreu em 1999. Esse processo de retomada, avaliam, será muito mais lento e gradual do que naquela época. Há três fatores que pesam nesse sentido: 1) a situação de liquidez internacional e de aversão aos mercados emergentes é substancialmente mais crítica hoje do que em 99; 2) os bancos norte-americanos apresentarão resultados trimestrais agora em setembro, onde qualquer aumento de exposição em países como o Brasil, por conta do motivo anterior, não será bem avaliada por analistas e pela própria direção dos bancos e; 3) em 1999 o mercado conseguia vislumbrar à frente mais três anos da política econômica da gestão FHC. Por enquanto, em função das eleições, o futuro da política econômica no Brasil ainda é uma incógnita. "Tanto o Malan e o Fraga não se exporiam desse jeito, numa viagem internacional, se já não tivessem prospectado antes um retorno minimamente positivo. O que não quer dizer, em absoluto, que terão garantias de que o fluxo de dólares para o País será o mesmo do começo do ano", avalia o diretor de um desses bancos. Pelas contas de outro grande banco internacional, as rolagens de eurobonds que em junho e julho caíram para algo como 30% a 35% poderão voltar para níveis de 50% a 60%. "Mas não integralmente como vinha ocorrendo antes", sublinha o economista da instituição. Terá especial influência nisso, avaliam os bancos, a participação de organismos como o FMI, o Tesouro dos Estados Unidos e os bancos centrais. Pelo que apurou um dos maiores bancos globais de investimento, o Federal Reserve já teria demonstrado apoio para que os bancos norte-americanos demonstrem maior flexibilidade com o Brasil. Por outro lado, a ala Tesouro dos EUA representada pelo secretário Paul O´Neill estaria mais reticente. No encontro de segunda-feira em Nova York com a equipe econômica estarão representantes do Citigroup, do JP Morgan Chase, do FleetBoston e do ABN Amro. Também não está descartada a presença de bancos europeus.