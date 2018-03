Linhas de transmissão que causaram o apagão voltam a cair

Três linhas de transmissão de energia, que em novembro causaram apagão em 18 Estados, voltaram a cair na quarta-feira, 16, por volta das 20h40, segundo registro do Operador Nacional do Sistema (ONS). A diferença entre os dois incidentes, de acordo com a entidade, é que, em novembro, a queda ocorreu nas três linhas ao mesmo tempo; desta vez, apenas duas desligaram simultaneamente.

O ONS afirmou, por meio de sua assessoria de imprensa, que a queda da quarta-feira não teve conseqüências porque, imediatamente, uma terceira linha entrou em operação. A instituição acrescentou que esse tipo de queda, chamada de contingência dupla, acontece eventualmente, sem afetar consumidores, e que o sistema está preparado para isso.

Duas das linhas que caíram na quarta-feira ficam entre Ivaiporã (PR) e Itaberá (SP), ligando Itaipu à região Sudeste, e a outra é localizada entre Itaberá e Tijuco Preto (SP).