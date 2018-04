Linhas integram regiões urbanas em que vivem 800 milhões de chineses O plano de expansão ferroviária da China prevê a construção de cinco linhas para velocidade entre 300 km/h e 350 km/h. Esses trechos ligarão os principais centros econômicos do país e vão facilitar a movimentação das 800 milhões de pessoas que vivem na próspera costa leste. As linhas que deverão cortar o país na direção norte-sul farão a conexão entre as cidades de Pequim, Xangai e Ghangzhou, que são polos de desenvolvimento da baía de Bohai, do delta do Yantzé e do rio das Pérolas. Também está prevista a ligação entre Pequim e a cidade de Harbin, no extremo nordeste. Outras duas linhas vão conectar Xangai a Kunming, no sudoeste, e as cidades de Xuzhou, no centro-leste, a Lanzhou, no centro-norte. Em 1º de agosto de 2008, uma semana antes da abertura da Olimpíada, a China inaugurou a primeira linha de trem com velocidade de 300 km, ligando Pequim a Tianjin. O percurso de 115 km passou a ser feito em 30 minutos, o que facilitou a integração das duas cidades da Baía de Bohai, onde vivem 30 milhões de pessoas. A região é o novo polo de desenvolvimento da China, depois do Rio das Pérolas, no sul, e do delta do Yangtzé, no centro-leste. Além de construir novas linhas, a China realizou nos últimos anos investimentos para reformar linhas existentes para receberem trens mais velozes. Desde 1997, o limite máximo de velocidade dos trens foi elevado seis vezes. O país já tem 1.207 km de malha com velocidade de 250 km ou mais, o equivalente a 12% das linhas de trens rápidos de todo o mundo.