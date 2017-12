Liquida São Paulo: aumento de 6% nas vendas A 8ª edição do Liquida São Paulo resultou num aumento de 6% nas vendas dos shopping centers participantes em relação ao mesmo período do ano passado. Já a movimentação de público foi 12% superior comparado ao mesmo período de 2000. Os dados são resultado de uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop) junto a gerentes e lojistas dos shoppings que fazem parte do evento. O presidente da Alshop, Nabil Sahyon, avaliou que o resultado estava dentro das expectativas. "O desempenho registrado nesta edição estava dentro das nossas previsões e foi fruto de um trabalho em conjunto com os lojistas e meios de comunicação que nos apoiaram" avaliou. A previsão inicial da Alshop era de um crescimento de 6% nas vendas em relação ao mesmo período do ano passado. "Os lojistas ficaram satisfeitos pois o mês de fevereiro costuma ser fraco devido ao carnaval", ressalta. O evento foi realizado entre os dia 9 e 18 de fevereiro e contou com a participação de 39 shoppings da Grande São Paulo e ABC Paulista. No total, participaram mais de 8 mil lojistas. A próxima edição do Liquida São Paulo está prevista para o início de agosto, período de entressafra das coleção de moda de inverno.