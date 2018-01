Liquida São Paulo começa em fevereiro Os shoppings centers de São Paulo estão preparando as suas liqüidações para queima de estoque dos produtos de Natal. As liqüidações de verão acontecerão em janeiro e fevereiro. O shopping Morumbi lançará a Liqüidação do Lápis Vermelho. A Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop) anunciou para fevereiro a 8ª edição do Liquida São Paulo. As duas promoções vão oferecer produtos de diversos segmentos com descontos de até 60%. A 8ª edição do Liquida São Paulo vai contar com a participação de shoppings da Grande São Paulo e ABC Paulista. Já confirmaram participação no evento os seguintes shoppings: Ibirapuera, Interlagos, Interlar Interlagos, Aricanduva, Interlar Aricanduva, Butantã, Shopping D, Raposo Shopping, Shopping Fiesta, Shopping Light, ABC Plaza Shopping, Shopping Metrópole, Mogi Shopping, Osasco Plaza Shopping, Central Plaza Shopping, Poli Shopping Center, SP Market, Internacional Shopping Guarulhos e Suzano Shopping. Segundo o presidente da Alshop, Nabil Sahyoun, a promoção será uma megaliquidação do estoque de Natal e da coleção primavera-verão. A expectativa é de que mais de 30 shoppings participem do evento e o crescimento deva ser de até 8% nas vendas. A promoção terá duração de 10 dias e seu início está marcado para o dia 9 de fevereiro. O presidente da associação acredita que em janeiro as vendas serão fracas. "Os consumidores gastaram suas economias em presentes de Natal e no pagamento de dívidas", afirma. Nabil aconselha ao consumidor que não tem urgência em fazer compras a esperar pelas liquidações. "Entre o final de janeiro e início de fevereiro começam as boas liqüidações, pois as lojas estarão se preparando para o lançamento da coleção outono-inverno e estarão queimando o estoque da coleção passada", explica. Lápis Vermelho O Morumbi Shopping promete para janeiro a Liqüidação do Lápis Vermelho. Segundo a administração do shopping, ainda não existe data definida para promoção pois as lojas ainda estão realizando o balanço de Natal. A promoção, realizada todos os anos, conta com a adesão de 420 das 450 lojas do shopping e oferece descontos de até 60%.