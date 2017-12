Liquida São Paulo começa hoje Começa hoje a 8ª edição do Liquida São Paulo em 40 shoppings da Grande São Paulo e ABC Paulista. Os descontos oferecidos pelas lojas vão variar de 10% a 60%. Segundo o presidente da Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop), Nabil Sahyoun, a expectativa é que as vendas aumentem cerca de 6% neste mês em relação ao mesmo período do ano passado. O Liquida São Paulo acontecerá até o dia 18 deste mês. Segundo dados da Alshop, participarão do evento mais de 8 mil lojistas que vão oferecer os mais diversos tipos de produto como roupas, calçados, eletroeletrônicos, eletrodomésticos, móveis, brinquedos, CDs, jóias, objetos de decoração e até alimentos. As lojas que participam do Liquida São Paulo poderão ser identificadas por cartazes e adesivos nas vitrines. O presidente da Alshop ressalta que os lojistas de roupas terão a oportunidade de desovar os estoques da coleção de verão. O Liquida São Paulo é um evento que virou uma tradição para aumentar as vendas nos meses de fevereiro e agosto, período também conhecido como de entressafra de coleções de moda. Alguns produtos em promoção e o endereços dos estabelecimentos participantes poderão ser encontrados no site do Liquida São Paulo (veja o link abaixo). Os shoppings que participam do evento são: Shopping Ibirapuera, Shopping Aricanduva, Shopping Interlar Aricanduva, Shopping Interlagos, Shopping Intelar Interlagos, Shopping Metrópole, Shopping Butantã, Internacional Shopping Guarulhos, Central Plaza Shopping, Shopping Penha, Raposo Shopping, Osasco Plaza Shopping, Mogi Shopping, Shopping Metrô Tatuapé, ABC Plaza Shopping, Shopping D, Shopping Tamboré, Poli Shopping, Shopping SP Market, Shopping Fiesta, Shopping ABC, Shopping Diretão, Shopping Silvio Romero, Shoppinho Faria Lima, Estaçào veneza Shopping, Galeria Fuad Auada, Ponto Shop, Shopping Popular, Multishop Vila Mariana, Stand Centre, Shopping Jabaquara, Shopping Ipiranga, Cenesp, Multishop ABC, Golden Shopping, Shopping Santo André, Shopping da Praça, Shopping Vergueiro e Shop Nippon.