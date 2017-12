Liquida São Paulo: site com diversas promoções O site da 8ª edição do Liquida São Paulo, promoção realizada Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop), apresenta aos consumidores diversas promoções realizadas pelos 40 shoppings da Grande São Paulo e ABC Paulista que participam do evento. O endereço do site é: www.liquidasp.com.br. O Liquida São Paulo vai até o dia 18 de fevereiros. Segundo dados da Alshop, participam do evento mais de 8 mil lojistas que oferecem descontos de 10% a 60%. Nos shoppings, as lojas que participam do Liquida São Paulo podem ser identificadas por cartazes e adesivos nas vitrines. O Liquida São Paulo é um evento que conta com vários shoppings e virou uma tradição para aumentar as vendas nos meses de fevereiro e agosto, período também conhecido como de entressafra de coleções de moda. A expectativa da Alshop é de um aumento de 6% nas vendas em relação ao mesmo período do ano passado.