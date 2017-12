Liquida São Paulo: vendas superam previsão O primeiro final de semana da 8ª edição do Liquida São Paulo já resultou num aumento de 10 a 15% nas vendas dos shoppings participantes em relação ao final de semana anterior à promoção. Já a movimentação de público foi 18% superior comparado ao mesmo período da semana anterior. Os dados são resultado de uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop) junto a gerentes e lojistas dos shoppings que fazem parte do evento. O presidente da Alshop, Nabil Sahyon, avaliou que o resultado superou as expectativas da associação. "Se o desempenho registrado no primeiro final de semana se mantiver durante todo o evento nossas previsões serão superadas", ressalta. A previsão inicial da Alshop era de um crescimento de 6% nas vendas em relação ao mesmo período do ano passado. O Liquida São Paulo estende-se até o dia 18 de fevereiro em 39 shopping centers da Grande São Paulo e ABC Paulista. As lojas que participam da promoção estão oferecendo descontos de 10% a 60%. O evento acontece nos meses de fevereiro e agosto, período de entressafra das coleções de moda. Confira a lista de shoppings participantes e algumas promoções nos links abaixo.