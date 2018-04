Liquida SP começa amanhã: descontos de 70% Os shoppings centers de São Paulo começam suas liquidações neste sábado. Os principais shoppings estarão com promoções de 10% a 70%. O principal evento é a 10ª edição do Liquida São Paulo, tradicional liqüidação promovida pela Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop). O Liquida São Paulo vai até o dia 10 de fevereiro. Vão participar do evento os seguintes shoppings: Center Norte, Eldorado, Ibirapuera, Morumbi, Market Place, Metrô Tatuapé, Plaza Sul, Aricanduva, Butantã, Central Plaza, Frei Caneca, Interlar Aricanduva, Fiesta, Interlar Interlagos, Light, Metrô Santa Cruz, Shopping D, Raposo Shopping, SP Market, ABC Plaza, Internacional Guarulhos, Osasco Plaza, ABC, Poli Shopping Guarulhos, Mogi Shopping, Metrópole e Tamboré. O evento acontece duas vezes por ano, nos meses de fevereiro e agosto, período de entressafra das coleções de moda. As lojas que participarão do Liquida SP vão oferecer descontos de até 70% para os mais diversos tipos de produto como roupas, calçados, eletroeletrônicos, eletrodomésticos, móveis, brinquedos, CDs, jóias e objetos de decoração. A expectativa da Alshop é que o evento conte com a adesão de 40 shoppings da Grande São Paulo e que as vendas superem em até 6% ao mesmo período de 2001. A liquidação terá um site para a consulta das ofertas (www.liquidasp.com.br). Shopping Villa-Lobos, Butantã, Morumbi e ABC fazem promoções Os shoppings Morumbi, Butantã, Villa-Lobos e ABC realizarão suas próprias liquidações paralelamente ao Liquida SP. As lojas do Shopping Villa-Lobos, Alto de Pinheiros, zona Sul, já estão liquidando uma série de produtos com descontos de 5% a 60%. Nas lojas como Bons Fluídos (presentes e decoração) e Cintorone (acessórios de couro), estão com descontos de 10% a 30%. A Cintorone, por exemplo, está vendendo um cinto com modelagem italiana de R$ 75,00 por R$ 52,50. O Morumbi Shopping, além de participar do Liquida São Paulo, vai iniciar sua tradicional liqüidação no domingo. Conhecida como a liqüidação do Lápis Vermelho, a promoção vai até o dia 4 de fevereiro. Participarão do evento as 430 lojas do shopping que vão liqüidar os estoques de verão, concedendo descontos de até 60%. No Shopping ABC, a liqüidação começa no dia 31 de janeiro e vai até o dia 3 de fevereiro. Denominada de Liquida Mais, a promoção envolve todas as lojas do shopping que estarão oferecendo desconto de até 50%. A expectativa do shopping é que ocorra um aumento de público de 12% em relação à liquidação realizada na mesma época de 2001. O shopping Butantã, além de participar do Liquida SP, também vai realizar a liqüidação Vapt Vupt, a partir do dia 31 de janeiro até 03 de fevereiro. As 130 lojas do Shopping Butantã, estarão expondo seus produtos numa vitrine especial: roupas, calçados, acessórios, CD´S, artigos para decoração e muito mais variedade, com preços tentadores, e descontos de 20% a 60%. Dentre os produtos em promoção no shopping Butantã estão: o corpete Ana Maria Morisco, de R$ 39,50 por R$ 15,00 na Casa das Cacinhas, a blusa de cotton de vários modelos de R$ 17,90 por R$ 10,90, na Zenith Silk & CO, o conjunto de calça, de R$ 79,99 por R$ 39,99, na Barred´s e a bolsa de couro, de R$ 34,90 por R$ 14,90 na Tizziano.