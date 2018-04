Liquida SP começa dia 26: descontos de até 70% Os shoppings centers de São Paulo estão anunciando suas liquidações para o fim deste mês. A partir do dia 26, os principais shoppings estarão com promoções de até 70%. O principal evento é a 10ª edição do Liquida São Paulo, tradicional liqüidação promovida pela Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop). O Liquida São Paulo vai começar no dia 26 de janeiro e vai até o dia 10 de fevereiro. A promoção envolve os shoppings da Capital e da Grande São Paulo, além de lojas de rua. O evento acontece duas vezes por ano, nos meses de fevereiro e agosto, período de entressafra das coleções de moda. As lojas que participarão do Liquida SP vão oferecer descontos entre 10% e 70% para os mais diversos tipos de produto como roupas, calçados, eletroeletrônicos, eletrodomésticos, móveis, brinquedos, CDs, jóias e objetos de decoração. A expectativa da Alshop é que o evento conte com a adesão de 40 shoppings da Grande São Paulo e que as vendas superem em até 15% ao mesmo período de 2001. A liquidação terá um site para a consulta das ofertas (www.liquidasp.com.br). Shopping Morumbi e ABC também fazem promoções Os shoppings Morumbi e ABC realizarão suas próprias liquidações paralelamente ao Liquida SP. O Morumbi Shopping vai iniciar sua liqüidação no dia 26 de janeiro. Conhecida como a liqüidação do Lápis Vermelho, a promoção vai até o dia 4 de fevereiro. Participarão do evento as 430 lojas do shopping que vão liqüidar os estoques de verão, concedendo descontos de até 60%. Entre as lojas do Morumbi Shopping que participarão da liqüidação está a Loja Simulassão, que ofertará o vestido Georgete de R$ 69 por R$ 46 e blusas de linha de R$ 35 por R$ 20. Na loja Hugo Boss, a cada R$ 1.200 em compras, o consumidor ganha uma par de sapatos masculinos. Já na loja TKTS, a agenda Strawberry e Lemon, que custa R$ 29, sairá por R$ 19, e a calça Capri, de R$ 67, sairá por R$ 49. No Shopping ABC, a liqüidação começa no dia 31 de janeiro e vai até o dia 3 de fevereiro. Denominada de Liquida Mais, a promoção envolve todas as lojas do shopping que estarão oferecendo desconto de até 50%. A expectativa do shopping é que ocorra um aumento de público de 12% em relação à liquidação realizada na mesma época de 2001.