Liquida SP começa sábado com descontos de até 70% Os shopping centers de São Paulo estão realizando liquidações da coleção de verão. Para incrementar as promoções, começa neste sábado, dia 22, a 12ª edição do Liquida São Paulo, tradicional promoção organizada pela Associação dos Lojistas de Shoppings (Alshop). Os principais shopping centers estarão com descontos de 10% a 70%. O Liquida São Paulo vai até o dia 2 de março. O evento acontece duas vezes por ano, nos meses de fevereiro e agosto, período de entressafra das coleções de moda. As lojas que participarão do Liquida SP vão oferecer descontos de até 70% para os mais diversos tipos de produtos, como roupas, calçados, eletroeletrônicos, eletrodomésticos, móveis, brinquedos, CDs, jóias e objetos de decoração. O consumidor poderá consultar algumas ofertas pelo site www.liquidasp.com.br De acordo com Alshop, cerca de 6 mil lojistas vão participar do evento. Entre os shopping centers confirmados estão: Metrô Tatuapé, Butantã, Shopping D, Aricanduva, Interlar Aricanduva, Galeria Shopping Campinas, ABC Plaza e Osasco Plaza Shopping.