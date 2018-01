Liquida SP: Consumidores desavisados No primeiro fim de semana da 7ª Liquida São Paulo, a maior parte dos consumidores nem sabia que ela estava acontecendo, pois muitas lojas preferiram manter promoções próprias a aderir ao evento coletivo. A campanha vai até o dia 27 e conta com a participação de 15 mil lojas e 39 shopping centers da Grande São Paulo, prometendo descontos de até 60% nas mercadorias. Porém, houve pessoas, como o publicitário Mário Barbosa, que foram aos shoppings mas não conseguiram identificar quais as lojas que estavam fazendo parte da Liquida São Paulo. De acordo com a gerente de Marketing do shopping, Carla Sabato, 300 das 500 lojas do Ibirapuera estão participando da campanha. "Mas muitas preferiram não usar os adesivos de identificação porque já estavam fazendo promoções quando a megaliquidação começou."