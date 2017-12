Liquida SP: descontos no começo de agosto A partir de 28 de julho até 5 de agosto, uma megaliquidação vai invadir os shoppings centers e o comércio de rua - o 9º Liquida São Paulo. O evento é promovido pela Associação Brasileira dos Lojistas de Shopping (Alshop) e pretende oferecer ao público descontos que variam de 5% a 70% em todo o estoque de inverno. Além de aquecer as vendas, o Liquida São Paulo também quer oferecer ao consumidor várias oportunidades de compras e gerar tráfegos nas lojas e shoppings participantes. Vários produtos estarão com os preços reduzidos, desde eletrodomésticos até roupas e sapatos, atingindo até os restaurantes da praça de alimentação e cortes de cabelo em salões de shoppings. Entre os shoppings, alguns já confirmaram a participação, mas as adesões ainda estão sendo concluídas. O consumidor vai poder realizar compras mais barato no Shopping Ibirapuera, Frei Caneca Shopping, Morumbi Shopping, Shopping Interlagos, Shopping Aricanduva, Raposo Shopping, Shopping D e ABC Plaza Shopping entre outros. O presidente da Alshop, Nabil Sahyoun, informa que alguns irão oferecer descontos até nos estacionamentos.