Liquida SP oferece descontos ao consumidor O consumidor que pretende incrementar o guarda-roupa de inverno pode contar com a Liquida SP, evento promovido pela Alshop (Associação Brasileira de Lojistas de Shopping). A megaliquidação vai até 5 de agosto. Entre os shoppings participantes, o Shopping Ibirapuera registrou um crescimento de 15% no fluxo de pessoas, no último final de semana, dias 28 e 29, em relação ao mesmo período do ano passado. Isso equivale à visita de cerca de 170 mil pessoas. A expectativa do shopping é um crescimento nas vendas entre 6 e 8% em relação a 2000. O consumidor também pode contar com outra liquidação: a Vapt Vupt, realizada pelo Shopping Butantã. Mesmo não participando da Liquida, a promoção oferece descontos de até 50% nas 130 lojas, começando no dia 2, até 5 de agosto. "Esperamos um aumento de até 15% nas vendas e de pelo menos 10% no tráfego de pessoas pelo shopping, em relação ao ano passado, que já foi excelente", afirma o superintendente Luis Ivã de Brito. Entre os produtos em liquidação estão roupas, bolsas, calçados, moletons, agasalhos, acessórios, cd´s, artigos de decoração, eletrodomésticos entre outros. O objetivo da liquidação é a queima de estoque do inverno, dia das mães e namorados. Confira algumas promoções oferecidas pelos shopping: bolsa em couro, vários modelos, de R$ 39,90 por R$ 9,90 (Tizziano); calçado feminino Dakota, R$ 34,99 por R$ 19,99 (Pontal); câmera Polaroid, de R$ 99,00 por R$ 79,00 (Okay Ótica e Cine Foto); moleton aberto, felpado com capuz de R$ 85,00 por R$ 45,00 (Sports Life); vestido de R$ 20,00 por R$ 10,00 (K. Zual); new Balance de R$ 79,00 por R$ 59,99 (World Tennis). Endereços: - Shopping Ibirapuera: Av. Ibirapuera, 3103 - Moema. Horário de funcionamento: das 11 às 22 horas. Fone: (0xx11) 5095-2300. Site: www.ibirapuera.com.br. - Shopping Butantã: Av. Prof. Francisco Morato, 2718. Horário de funcionamento: das 10h às 22h. Fone: (0xx11) 3721-6783.