Liquida SP promete aquecer vendas nos shoppings O consumidor tem até sábado para aproveitar as promoções oferecidas pelos shoppings participantes da 9ª Liquida SP, evento promovido pela Alshop - Associação Brasileira de Lojistas de Shopping. As promoções começaram sábado e têm o objetivo de alavancar as vendas do estoque de inverno. O Internacional Shopping Guarulhos, que conta com mais de 300 lojas, espera aumentar em 6,5% suas vendas durante a campanha Liquida São Paulo. De acordo com a diretora de marketing, Márcia Zugliani, o Internacional deve registrar um aumento de 12% na freqüência nesse período, repetindo o desempenho da promoção de verão, realizada pela Alshop no mês de fevereiro. " É uma boa oportunidade para adquirir produtos de inverno para esse ano ou preparar o guarda-roupa com peças básicas para os próximos invernos". acrescenta ela. As compras realizadas durante a Liquida também podem render pontos para os clientes do Internacional. "Desde junho, o Shopping lançou um programa de milhagem, no qual cada real gasto vale um ponto que pode ser acumulado e trocado por mais de 30 tipos de prêmios, inclusive passagens aéreas ", explica a gerente de marketing. Ela destaca que para participar do programa, basta cadastrar-se gratuitamente no balcão de atendimento, localizado no piso 2 do shopping e retirar o cartão com um número de identificação, utilizado para controle da pontuação. Outro participante, o Shopping Center Light, prevê um aumento de 15% nas vendas e de 18% na movimentação do público, em relação ao mesmo período do ano passado. "Com a total adesão das lojas, vamos oferecer descontos de até 60%. Os lojistas estão muito otimistas, já que a Liquida São Paulo realizada em fevereiro deste ano foi um verdadeiro sucesso", comenta Elizabete Bocchini Henriques, gerente de marketing do shopping. Confira algumas promoções oferecidas pelos lojistas do Center Light: calça jeans ou sarja, de R$ 44,33 por R$ 29,90 (na Bunny´s); livro "Mistérios do Sobrado", de R$ 15,00 por R$ 14,00 (na Livraria Nobel); blaser Grécia, de R$ 146,00 por R$ 73,00 (na Callebase); sapatos para bebê, de R$ 17,00 por R$ 15,00 (na Baby Dandy); jaquetas masculinas em couro, de R$ 380,00 por preços à partir de R$ 100,00 (na Julian Marcuir); mule, de R$ 59,90 por R$ 39,90 (na Lu Passo´s); blusa Blue Steel, de R$ 19,90 por R$ 9,90 (na Renner). Endereços: - Internacional Shopping Guarulhos: Km 225 da via Dutra, entre São Paulo e o Aeroporto Internacional. Fone: (0xx11) 6425-1000. Site: www.internacionalshopping.com.br. - Shopping Center Light: Rua Cel. Xavier de Toledo, 23, Centro - No Viaduto do Chá. Fone: (0xx11) 257-2299.