Liquida SP: promoções do Shopping Metrô Tatuapé Quem for ao shopping Metrô Tatuapé, um dos participantes da nona edição da Liquida SP, pode aproveitar os descontos oferecidos pelas lojas. Confira abaixo algumas promoções: Loja Produto Valor Desconto Checkmate Jaqueta couro ecológico De R$ 40,00 por R$ 20,00 50% Print Rip Calça masculina De R$ 95,00 por R$ 47,50 50% Kalambo Saia com fenda na lateral De R$ 20,00 por R$ 12,00 40% Cuca Maluca Jaqueta c/ recorte (infantil) De R$ 83,50 por R$ 50,00 40% D20 Moda Jovem Blusa manga longa (unix) De R$ 24,90 por R$ 9,90 60% Kariska Blusa gola alta (s/ manga) De R$ 14,90 por R$ 9,90 33% Julian Marcuir Jaqueta Masc.Antílope De R$ 160,00 por R$ 99,90 37% Zaino Mochila De R$ 65,00 por R$ 39,00 40% Filomena Blazer Fem. de Pelica De R$ 69,00 por R$ 35,00 49% D.M. Perfumes Rue Pergolese 25ml. De R$ 30,00 por R$ 22,00 27% Convergência Calça xadrez oxford De R$ 22,90 por R$ 9,90 57% Via Lins Bota pelica De R$ 120,00 por R$ 79,90 33% A Lupatelli Par de aliança c/ gravação De R$ 79,00 por R$ 49,50 37% RO7 Eletrônicos Telefone Toshiba s/ fio De R$ 149,00por R$ 99,00 33% Ótica Knirps Armação Italiana De R$ 85,00 por R$ 55,00 35% Brinquedos Zezinho Lava Rápido da Mattel De R$ 72,90 por R$ 61,90 15% Pé de Meia Pijamas flanelados De R$ 45,00 por R$ 29,90 33% O Shopping Metrô Tatuapé fica na Av. Radial Leste s/n (anexo a estação do metrô). O telefone é (11) 6192-9444.