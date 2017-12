Liquida SP tem adesão de 85% dos shoppings A nona edição do Liquida São Paulo tem a adesão de cerca de 85% dos shoppings convencionais da capital paulista (excluídos os shoppings de atacado). Cerca de 39 estabelecimentos da Grande São Paulo também vão participar do evento. Todos os anos a Liquida SP de inverno ocorre na segunda quinzena de agosto, mas este ano foi antecipada em razão do desempenho ruim das vendas até agora e dos altos níveis de estoque. Além disso, segundo o presidente da Associação Brasileira dos Lojistas de Shoppings (Alshop), Nabil Sahyoun, a intenção neste ano foi dar maior força à promoção, reunindo um maior número de lojas. Nos anos anteriores, como ocorria no meio de agosto, quando as temperaturas começam a ficar mais amenas, muitas lojas decidiam fazer liquidações individualmente. Na opinião do presidente da Alshop, mesmo a promoção ocorrendo antes do Dia dos Pais não causará problemas na disponibilidade de mercadorias para a data, pois há muitos produtos estocados. A projeção é de um acréscimo de vendas de 5% sobre os mesmos dias do ano passado e um aumento no fluxo de pessoas de 11%. Pagamento de ICMS O governo do Estado baixou um decreto na terça-feira concedendo uma carência de 30 dias no pagamento do ICMS aos lojistas que participarem da promoção. A medida, segundo a Alshop, fornece um fôlego maior aos lojistas no momento da troca da coleção. O decreto vale para todas as atividades do comércio varejista como lojas, lanchonetes e restaurantes.