Liquidação até nas grifes de luxo As lojas de luxo evitam usar palavras como liquidação, saldão ou queima de estoque para não arranhar a imagem sofisticada de suas marcas. Mas, na prática, quando começa janeiro - ou até mesmo antes disso -, elas também entram na temporada de promoções, igual a todo o resto do varejo brasileiro. A liquidação mais famosa das férias ocorre na butique Daslu. Ela costuma arrastar centenas de clientes, que chegam a formar fila e brigar por uma bolsa importada à venda pela metade do preço. Neste ano, a liquidação está prevista para começar no dia 8 de janeiro, quando a clientela estará de volta das festas de fim de ano. Em geral, a maioria dos descontos é de 50%. Poucas peças ficam 30% ou 40% mais baratas. Os produtos que levam a marca Daslu sempre entram na liquidação. Os importados já têm uma sala separada só para o evento. Bolsas da marca Bottega Veneta, roupas Chloé e sapatos Tod´s são algumas das mercadorias que terão descontos. Algumas grifes estrangeiras sempre ficam de fora da liquidação da Daslu, como é o caso da Louis Vuitton, que tem como política global nunca dar desconto nos seus preços. Essa é uma prática comum entre as grifes de luxo. Joalherias como Bulgari e Tiffany e fabricantes de carro do porte da Ferrari têm como regra não mexer nos preços de seus produtos, a não ser em casos de mudanças cambiais. A Bang & Olufsen, sofisticada fabricante dinamarquesa de áudio e vídeo, no entanto, rendeu-se à popular queima de estoque. Os vendedores jamais usam essa expressão e não há um aviso sequer nas vitrines. Mas quem entra em qualquer uma de suas três lojas de São Paulo (Jardins e Shoppings D&D e Iguatemi), descobre, por exemplo, que o preço da TV de plasma BeoVision 5 baixou de R$ 70 mil para R$ 39 mil. Isso, se o pagamento for feito à vista. A TV convencional (de tubo) de 32 polegadas pode sair por R$ 19 mil, metade do preço original. A loja está dando o desconto porque o produto tem pequenos riscos. A grife colocou seis modelos de aparelhos de som e TV em promoção. São equipamentos que estão saindo de linha ou têm pequenos defeitos. A Bang & Olufsen costuma fazer liquidações anuais no Brasil, mas essa é a maior queima de estoques feita até hoje, segundo os vendedores. As promoções começaram em meados de dezembro. Em janeiro, outros equipamentos devem ter seus preços reduzidos. As lojas da região da Oscar Freire, em São Paulo, também entram em liquidação no mês de janeiro. A grife masculina Ermenegildo Zegna deve iniciar sua temporada de descontos na segunda quinzena do mês. As italianas Versace e Cavalli liquidam nesta época a coleção de verão - os lançamentos são simultâneos com a Europa. Os descontos variam de 40% a 50%.