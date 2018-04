Liqüidação de até 70% em lojas de decoração Começam hoje as liqüidações das lojas da Alameda Gabriel Monteiro da Silva, localizada nos Jardins, zona Sul da Capital. São 12 quarteirões de lojas que vão da Faria Lima à Avenida Brasil e reúnem o que há de mais sofisticado em arquitetura, design e decoração em São Paulo. Faixas colocadas em frente a alguns endereços avisam que os descontos no mobiliário chegam a 70% em época de liquidação. Mas a maioria das promoções atinge apenas bolsos preparados. Na Montenapoleone, uma das mais sofisticadas lojas da rua, a arquiteta Terezinha Nigri Basiches dá algumas dicas como uma mesinha de design italiano de R$ 2,2 mil. Valor que é uma bagatela se comparado aos R$ 22 mil cobrados pela poltrona ribbon do designer Pierre Paulin à venda na mesma loja - peças criadas por nomes consagrados da decoração têm valor de obra de arte. Na loja Ethan Allen, por exemplo, o sofá de três lugares (linha profile) está à venda pela metade do preço: R$ 6 mil. O outro lado da rua reserva preços mais acessíveis. Na Joëlle, vizinha de frente da Ethan Allen, cadeiras transparentes que imitam o desenho daquelas usadas em ônibus, rodoviárias e salas de espera de pronto-socorro saem por R$ 585,00. Se o consumidor não se importar de decorar a casa com peças de coleções passadas melhor ainda: artigos fora de linha ganham desconto de até 40% na DPOT. Lá uma cadeira do badalado designer Alain Blatché caiu de R$ 717,00 para R$ 537,00. Na Quartos & Etc, o criado-mudo com duas gavetas baixou de R$ 1.010,00 para R$ 909,00. Bolotas-tapete feitas de náilon saem por R$ 285,00 na Espaço Tecer. Para os amantes do verde - única cor disponível na promoção da Trousseau - a dica é o cobertor espanhol de solteiro, à venda por R$ 133,00. Preços acessíveis Apesar da liquidação, encontrar peças de mobiliário a preços acessíveis é difícil nesta região. Mas não impossível. Uma boa dose de paciência e pesquisa levam até lojas como a Quantas. Lá, um sofá em sarja sai, na promoção, por R$ 290,00. Nas lojas mais badaladas também há bons achados para quem quer levar para casa uma peça de grife por menos de R$ 150,00. Com R$ 85,00 compra-se um porta-retrato de cristal na Grifes&Design. Com R$ 70,00 encontra-se os vasos italianos de vidro da Ethan Allen. Por R$ 112,00 compra-se um moderno relógio de parede em vidro fosco na Joëlle. Outra dica é entrar em espaços menos suntuosos. Um exemplo é a loja-bazar Papagueno, que foge ao estilo das vizinhas e oferece lúdicas peças de decoração - como o simpático móbile de palhaço de R$ 22,00.