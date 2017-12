Liquidação de inverno em dias de muito frio Nas 1400 lojas da região não se encontram etiquetas famosas, mas os modelos das roupas são copiados das grifes da moda e os preços costumam ser metade do praticado nos shoppings. Na Rua José Paulino, que concentra o maior número de lojas, todo o estoque de roupas de inverno está em liquidação, com descontos que variam de 20% a 50%. O casaco de couro sintético custa a partir de R$ 25, as blusas de lãs saem por R$ 9,90 e o preço da calça de napa não passa de R$ 15. Com R$ 50 é possível comprar a roupa completa para enfrentar as baixas temperaturas desse inverno. Os gastos com os acessórios, como as luvas e o cachecol de lã, ficam em torno de R$ 15. Vendas aumentam As peças básicas de inverno, como blusas e casaquinhos de lãs, estão com 50% de desconto. Segundo o proprietário da loja Clauvida, Cláudio Suh Suh, as vendas deste mês irão registrar um aumento de 30% em relação a junho, ainda mais com o frio registrado nos últimos dias. Na loja Best Best, o preço do sobretudo de lãzinha caiu de R$ 32 para R$ 18,99 e foi o campeão de vendas ontem. Os casacos de couro sintético, que viraram febre neste inverno, são encontrados com preços que variam de R$ 25 a R$ 70. A loja Edge reduziu em 20% os preços de todas as roupas em veludo, calças e blusas. As jaquetas custam entre R$ 10 e R$ 25. Vantagens e desvantagens As consumidoras das redondezas da Rua José Paulino garantem que, pesquisando, é possível comprar artigos com boa qualidade e baratos. A comodidade não é igual a de um shopping. A maioria das lojas não permite as consumidoras experimentarem as peças, porém elas garantem que a compensação é sentida no bolso.