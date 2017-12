Liqüidação de loja faz consumidor fazer fila 9 dias antes Às 6h50 do dia de Natal, Sirlei Maria Jesus desembarcou de um ônibus urbano e se acomodou na esquina da Avenida Francisco Glicério e Rua 13 de Maio, no centro de Campinas. Lá pretende passar o réveillon e permanecer até o próximo sábado (3), data marcada para a liqüidação de mostruário da Magazine Luiza, tradicional loja de departamentos do interior de São Paulo, que todos os anos realiza este tipo de venda. Junto com Sirlei, pelo menos outras 20 pessoas aguardavam na fila hoje (29). É o quarto ano que Sirlei passa o réveillon em frente à loja e o terceiro ano consecutivo que assegura o primeiro lugar na fila. Disse que quer comprar um colchão, um forno microondas, um jogo de panelas e uma panela de pressão. A dona de casa ficou sozinha na noite do dia 25 para o 26. "Vale a pena, pelos descontos, bônus e prêmios", garantiu. Sirlei e os outros enfileirados contaram que a loja de Campinas distribui bônus e sorteia prêmios para os primeiros colocados. O gerente, Antônio Carlos Grandini Rodrigues, negou. Alegou que o magazine distribuiu comidinhas, café e promove brincadeiras com os compradores para "aliviar" a espera. A dona-de-casa contou que está se revezando com a filha para tomar banho. Usa banheiros próximos, com a conivência do segundo da fila. "O Ano Novo é um dia como outro qualquer", consolou-se. No ano passado comprou um colchão, um videocassete e panelas. Amiga de ocasião, a dona-de-casa Irene Arruda conheceu Sirlei na fila do ano passado e hoje conversavam para passar o tempo. Irene mora em Hortolândia e se posicionou na esquina com a mãe, Natalina Rosa Pereira, hoje cedo. Contou 12 pessoas na sua frente e disse que pretende comprar uma geladeira e uma lavadora de roupa. "Se não fizer sacrifício, a gente paga mais caro. O pouco que economiza, ajuda", resignou-se ante a perspectiva de passar o réveillon longe da diversão