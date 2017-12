Liquidação em 30 shoppings de São Paulo Para impulsionar as vendas até o final do inverno, a Alshop promove a partir de 18 de agosto a 7ª versão da Liquida São Paulo, promoção em que pretende envolver cerca de 30 shopping centers e lojas de rua de São Paulo. A promoção já foi anunciada no último sábado. Trata-se de liquidação conjunta do varejo brasileiro que envolve milhares de lojistas de shopping e de rua, que começará efetivamente no dia 18 de agosto e vai até 27 do mesmo mês. A expectativa da entidade é que mais de 30 shopping centers participem da promoção. Serão investidos R$ 2 milhões na publicidade da liquidação. A Liquida São Paulo é realizada pela Alshop duas vezes por ano, sempre no período de entressafra das coleções, e tem por objetivo criar oportunidade para que o lojista possa desovar estoques e oferecer aos consumidores artigos com descontos.