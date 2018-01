Liquidação faz preços caírem até 60% Com a proximidade do fim do verão, o comércio em geral quer esvaziar seus estoques e quem ainda pode bancar algumas "comprinhas de liquidação" deve aproveitar o momento para comprar mercadorias de verão. O grande chamariz são as sandálias que podem ser adquiridas com até 60% de desconto. Mesmo sendo um período em que as pessoas têm muitas dívidas a pagar - material escolar, impostos como IPVA e ainda o débito de cheques pré-datados das compras de Natal, algumas pessoas são atraídas pelas megapromoções do final da estação. De fato, é uma boa época para quem quer se preparar para o próximo verão gastando menos. Mesmo concorrendo com a coleção de inverno, as peças de verão ainda estão expostas nas vitrines. Nos shoppings centers, as liquidações continuam, apesar do término da 7ª edição do Liquida São Paulo, que reuniu 39 shoppings centers da Grande São Paulo. Na Prego do Shopping Center Norte, as sandálias que estavam R$ 59,90 e R$ 34,00, podem ser encontradas por R$ 29,00 e R$ 19,90. Na Birello, a sandálias que antes estavam R$ 39,90 estão custando R$ 29,90. Já na, Na Corello, sandálias que antes custavam R$ 69,00 e R$ 79,00, estão por 29,00 e R$ 39,00. Na mesma loja, as bolsas que antes custavam R$ 159,00, estão custando a partir de R$ 69,00. Vale lembrar que a maioria das lojas não oferece toda a numeração. Quem calçar os números 35 e 36 terá mais dificuldades para encontrar as promoções. Os demais números ainda podem ser encontrados mais facilmente. Contudo, vale a pena bater perna neste final de semana para pesquisar e aproveitar os preços baixos.