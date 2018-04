Liquidação no MorumbiShopping: descontos de 65% A liquidação Lápis Vermelho do MorumbiShopping será realizada entre os dias 15 e 18 de agosto e terá descontos de até 65%. A promoção será realizada em todas as lojas do shopping. Segundo a gerente de marketing do MorumbiShopping, Bia Alves, o fluxo de clientes deverá crescer com a liquidação relâmpago. "A escolha da data, mais tarde do que nos outros anos, torna a ação uma oportunidade única tanto para os clientes como para as lojas, que poderão girar seus estoques a preços bastante atrativos", diz Bia Alves, gerente de marketing do MorumbiShopping. Entre as principais ofertas da liquidação estão as jaquetas lisas com capuz de nylon da loja Fit que custava R$ 180,00 passou para R$ 90,00. A calça de lã fria xadrez ou lisa da Ricardo Almeida que custava R$ 362,00 sai por R$ 149,00. O blusão microsoft basic da Track Field que custava R$ 133,90 passou para R$ 67,00. Na loja Polo Play a calça de camurça que custava R$ 99,00 sai por R$ 49,90. O forno microondas de 28 litros da Panasonic que custava R$ 329,00 passou para R$ 299,00 na loja Ponto Frio.