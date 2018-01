Liquidação: pesquise também pela Internet Quem procura produtos de beleza e moda a preços baixos mas não tem tempo para fazer a pesquisa pode recorrer à Internet, buscando as lojas dos principais centros de compras e usando seus serviços online. A rua 25 de Março, por exemplo, tem um guia virtual (www.25demarco.com.br) em que o usuário acha a história da rua, confere as lojas e promoções da região e pesquisa os produtos mais comuns. O endereço também traz um guia de utilidades da região da 25 de Março, como caixas eletrônicos, drogarias, hotéis e metrôs, e permite fazer compras on-line. Outro centro comercial importante na cidade de São Paulo é o bairro do Brás, que abriga várias confecções. O site www.bairrodobras.com.br traz a listagem dos diversos estabelecimentos, um roteiro completo do bairro, ferramenta de busca e chat. Para a região do Bom Retiro há um site bem completo que oferece diversas informações sobre a região: é o www.bomretiroshopping.com.br. Nele o consumidor tem acesso a todas as lojas do local por meio de um cadastro completo, que inclui telefone, endereço, e-mail para contato e até foto da fachada e das roupas comercializadas. O site tem loja virtual, informações sobre os últimos lançamentos da moda, desfiles on-line, historia do bairro e até ofertas de empregos. Já o portal de comércio eletrônico e-bit (www.ebit.com.br) não só lista algumas lojas como mostra a avaliação que os clientes fazem destas. A análise é minuciosa, considerando aspectos como facilidade para comprar, entrega no prazo, qualidade dos produtos, atendimento aos clientes, etc. O objetivo é fornecer um roteiro de compras on-line que esclareça dúvidas dos consumidores e os informe sobre as várias formas de pagamento de cada empresa. O site também oferece o Código de Defesa do Consumidor e informações sobre troca e devolução de produtos.