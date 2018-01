Liquidação pós-Natal para enfrentar queda do movimento As tradicionais liquidações pós-Natal e as trocas de presentes devem manter, a partir de desta quinta-feira, lojas cheias e o movimento no comércio pelo menos até o início de janeiro. Para enfrentar a queda acentuada de vendas, comum neste período, e para evitar o risco de virar o ano com estoques altos, a tendência do varejo é promover uma queima geral de mercadorias. A rede Extra, por exemplo, inicia hoje uma megaliquidação em várias linhas de produtos com descontos de até 60%, mas com uma média de redução entre 20% e 30%. A liquidação está prevista para durar até 5 de janeiro. Para atrair o consumidor, a rede vai colocar em oferta centenas de produtos na área de eletrodomésticos, de cafeteiras a geladeiras. Entre as promoções estão incluídos também aparelhos de som, computadores, brinquedos, utilidades domésticas e produtos da linha têxtil. Embora não tenha divulgado números, a expectativa de venda do Extra com a promoção deste ano é maior, porque entre as ofertas estão roupas masculina, feminina e infantil. No ano passado, a rede não trabalhava com a linha completa de têxteis. O site de comércio eletrônico da rede também participará da liquidação com o mesmo teto de descontos, de até 60%. O maior concorrente do Extra, o hipermercado Carrefour, até hoje ainda não havia definido uma data para sua liquidação de fim de ano, Mas a rede costuma liquidar nos primeiros dias de janeiro. No setor de confecções, a Vila Romana inicia sua campanha de liquidação a partir de amanhã, com descontos de até 50%. Além do desconto, a compra pode ser parcelada em cinco vezes sem juros, com o primeiro vencimento em 20 de janeiro. A promoção vai até o dia 31. Lojas de eletroeletrônicos, como Casas Bahia e Magazine Luíza também costumam liquidar nesta época. Neste ano, as vendas de móveis se destacaram mais em relação aos eletroeletrônicos, como na Casas Bahia e na Arapuã. Alguns produtos da linha branca também estavam com vendas abaixo da expectativa. Nos shoppings, a liquidação oficial de verão "Liquida São Paulo" está prevista para fevereiro. Mas muito lojistas preferem se antecipar para baixar o estoque. O presidente da Associação dos Lojistas de Shoppings, Nabil Sahyoun, prevê hoje um movimento intenso nas lojas por causa da troca de presentes e das compras para férias.