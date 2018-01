Liquidações a prazo elevam vendas no comércio A possibilidade oferecida pelas grandes redes de varejo de parcelar o pagamento, em prazos mais longos, das compras de produtos adquiridos na atual temporada de liquidações sustentou as vendas do comércio após o Natal. Entre os dias 26 e 31 de dezembro, o número de consultas para compras financiadas foi 4,9% maior do que o registrado no mesmo período de 2001. Até 25 dezembro, esse mesmo indicador estava 3,2% abaixo dos mesmos dias do ano anterior, segundo a Associação Comercial de São Paulo (ACSP). Em contrapartida, as consultas para vendas à vista, que tinham crescido 2,1% em dezembro até o Natal, recuaram 1,8% na comparação anual entre os dias 26 e 31 do mês passado. Na análise do presidente da ACSP, Alencar Burti, esse resultado revela que o comércio preferiu sacrificar as margens de lucro a correr o risco de carregar grandes estoques e ter de bancar um alto custo financeiro por causa dos juros elevados. Levando-se em conta o saldo de consultas para vendas à vista e a prazo, o comércio de São Paulo encerrou dezembro de 2002 com recuo de 0,3%, praticamente o desempenho do mesmo mês em 2001. O Carrefour, por exemplo, que fez hoje uma grande promoção de saldos de balanço com abatimento de até 50%, parcelou em três vezes sem juros, com cartão próprio, o pagamento de eletroeletrônicos. Ao que tudo indica, a estratégia deu resultados. Até às 17h30, só a loja Carrefour Limão tinha vendido 63 aparelhos de DVD, informou a empresa. O Magazine Luiza, que realiza no sábado sua grande liquidação, com cerca de 100 mil itens oferecidos com descontos de até 70%, também oferece a possibilidade de parcelar as compras em até 18 vezes, só que com juros de 5,3% ao mês. Segundo o diretor-comercial da rede, Frederico Trajano, com o recuo da inadimplência, desde outubro a empresa decidiu esticar de 15 para 18 meses os prazos. A expectativa do executivo é faturar na liquidação deste ano R$ 15 milhões das 5h às 12h do sábado, 25% a mais do que no mesmo evento do ano passado. A Marabraz, que está desde 26 de dezembro liquidando os estoques de móveis das 85 lojas com descontos de até 50%, oferece a possibilidade de o cliente parcelar em até 12 vezes sem juros as ofertas da promoção. Se o pagamento for à vista, o cliente ganha um desconto adicional de 5% sobre o preço de liquidação. A empresa informa que essa forma de pagamento foi possível por causa das negociações fechadas com fornecedores. Com a concorrência acirrada, a Lojas Cem também optou por prorrogar até o fim de janeiro o plano de pagamento de até seis vezes sem juros que iria só até o Natal. "Não temos tradição de fazer liquidações, mas resolvemos manter essa condição diferenciada de pagamento", diz o supervisor Odacir Packer. Na rede Extra/Eletro, do Grupo Pão de Açúcar, o resultado da liquidação aberta em 26 de dezembro e que vai até 5 de janeiro está acima das expectativas. As vendas de computadores estão cinco vezes maiores do que as registradas antes da liquidação. "A demanda está reagindo à redução de preços", diz o diretor de Operações do Extra/Eletro, Marcelo Bazzali. A estratégia do varejo de parcelar o pagamento de produtos na liquidação ganhou força porque o consumidor, no fim do ano, resolveu quitar os pagamentos em atraso. Números da ACSP mostra que o saldo entre carnês em atraso e os que foram quitados em relação às vendas de três meses atrás fechou o ano em 6,3%, ante 7,7% em 2001.