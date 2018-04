Liquidações de inverno acirram concorrência

Movidas pela forte concorrência e pela dificuldade de obter capital de giro nos bancos, em razão da crise de crédito, as lojas neste ano abandonaram as campanhas conjuntas dos shoppings e começaram por conta própria as liquidações de inverno. Os descontos são de até 70% e a expectativa dos lojistas é de que as liquidações ampliem em até 3,5% as vendas em relação a igual período de 2008, segundo projeções da Associação dos Lojistas de Shoppings (Alshop). A corrida das lojas para vender as ofertas antes dos concorrentes provocou a antecipação quase generalizada das liquidações, mesmo antes de o inverno começar. "Neste ano, começamos a liquidar logo após o Dia dos Namorados", conta Luiza Tonin, assistente financeira da TVZ, rede de 11 lojas especializada em moda jovem feminina. O Dia dos Namorados é comemorado em 12 de junho e o inverno começa oficialmente no dia 21 de junho. "A diferença é que neste ano o frio está sendo mais generoso com os lojistas que anteciparam as liquidações, o que não houve no ano passado", afirma o presidente da Alshop, Nabil Sahyoun. Ele observa que as antecipações já ocorrem nos últimos anos, mas se intensificaram agora por causa das dificuldades de crédito, especialmente no caso das microempresas. Claudio Demar, franqueador de cinco lojas da Via Uno, que vendem calçados femininos, conta que começou a liquidar em meados de junho. Os descontos variam de 20% a 50% e a liquidação vai até o fim do mês. Segundo o empresário, a coleção primavera/verão já está chegando às lojas. "Por enquanto, comprei um pouco de mercadoria para virar a loja." Ele diz que primeiro quer sentir o mercado, antes de finalizar as compras da nova coleção. A Collins, rede com 60 lojas voltadas para moda feminina, começou a "Liquidação Bota-Fora" ontem. A promoção vai até o fim de agosto. O mercado ficou meio parado em junho e julho, conta o diretor da empresa, K. Lee. Vanessa Freire, coordenadora de Marketing do Shopping SP Market, diz que os lojistas ficaram assustados após o Dia dos Namorados, quando o movimento caiu. Isso antecipou a liquidação para a segunda metade de junho. É a primeira vez em 15 anos que os 330 lojistas do shopping decidiram liquidar por conta própria. Hoje 70% das lojas estão em liquidação e os descontos são de até 70%. Lee, da Collins, diz que os descontos, em termos porcentuais, são os mesmos da liquidação do ano passado e vão até 80%. Mas, na prática, observa, são maiores. Isso porque o preço cheio dos itens inverno deste ano é 10% menor ante os de 2008. Sahyoun, da Alshop, destaca que a cada ano os descontos estão cada vez mais reais. Com o controle da inflação e a forte concorrência, "aquela enganação que ocorria em alguns casos acabou". Hoje, diz, é possível ver o preço antigo riscado.