Liquidações: pesquise os preços Evitar comprar por impulso e pesquisar cuidadosamente os preços das ofertas são as duas principais dicas para os consumidores que gostam de liquidações. É preciso muito cuidado para não se deixar enganar por promoções que prometem grandes descontos. Comprar em liquidação nem sempre significa vantagem real. As promoções podem confundir e provocar perdas econômicas. Não se deve comprar apenas porque a mercadoria é barata, mas sim pela necessidade ou utilidade do produto. A compra por impulso pode sair mais cara do que se imagina. Por isso, é importante realizar uma boa pesquisa, comparando preços em lojas diferentes e avaliando a qualidade dos produtos. As promoções do tipo pague duas e leve três nem sempre compensam. Nos links abaixo há mais dicas sobre os cuidados nas liquidações e compras.