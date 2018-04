Liquidez de empresas do Nível 1 é a melhor do ano A visibilidade de ações de empresas que aderiram ao nível 1 de governança corporativa da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) aumentou, segundo estudo da Economática. A sondagem mostra que, atualmente, a liquidez de algumas companhias listadas atingiu a melhor marca em 2002. Entre as ações beneficiadas estão Bradesco, Itaúsa, Weg e Randon, além de Itaú. O crescimento do número de negócios pode ser medido também pelo peso que ações ganharam no principal indicador da Bolsa. A primeira prévia do Ibovespa, que passa a vigorar em setembro, registra, por exemplo, crescimento da participação de Bradesco de 3,98% da carteira atual para 4,95%. Na época do lançamento dos níveis de governança, um dos argumentos da Bolsa era de que a adesão geraria maior visibilidade, o que poderia acabar se refletindo em aumento de liquidez. A superintendente de relações com empresas da Bovespa, Maria Helena Santana, acredita que o mercado tem privilegiado estas empresas. "A transparência e as boas práticas de governança permitem que o mercado avalie, se manifeste e tente interferir para melhorar o funcionamento destas companhias." A superintendente afirmou ainda que "não esperava que a melhora na liquidez ocorresse num período tão curto, considerando as condições turbulentas do mercado de ações este ano". A pesquisa da Economática mostra também que em março, abril e maio a liquidez da maioria dos papéis perdeu força. Junho foi de recuperação e, desde então, a liquidez apontou números crescentes. Para se ter uma idéia, o índice de liquidez de Weg passou de 0,0031 em janeiro para 0,0343 em agosto. O indicador calculado para Itaú saiu de 2,5235 no primeiro mês do ano para 5,3420 este mês. O coordenador para a América Latina da Economática, Einar Rivero, explica que a liquidez pode ser traduzida como a facilidade com que um investidor pode negociar os títulos no mercado de ações. "Quanto maior o índice que calculamos, melhores são as condições de transação."