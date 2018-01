Liquidez diária aumenta recursos Desde agosto de 1999, quando a liquidez diária com remuneração se tornou possível na indústria de fundos de investimento no Brasil, o volume de recursos aplicados no segmento saltou de R$ 185,87 bilhões para R$ 260 bilhões, de acordo com dados da Associação Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid). Isso representa uma evolução patrimonial de 40,5%. A liquidez diária em fundos atraiu para o setor em agosto do ano passado recursos antes aplicados em caderneta de poupança e CDBs. Sobre a caderneta de poupança, os fundos sempre ofereceram vantagem financeira, mesmo com o desconto de Imposto de Renda. Mas, até julho do ano passado, as carteiras tinham a mesma restrição de liquidez da caderneta. Os saques somente podiam ser feitos nos vencimentos; caso contrário, ocorria perda de rendimento no período. Para a caderneta foi mantida essa restrição, e a aplicação só remunera valores que permanecem em conta 30 dias. Já para os fundos, foi eliminada a carência, embora tenha sido imposta a penalidade de cobrança de IOF sobre o rendimento em saques antes de 30 dias. Muitos poupadores gostaram dessa possibilidade e migraram da caderneta. Nos fundos com liquidez diária o investidor evitou tanto a predeterminação de uma data para resgate como a incidência da CPMF na reaplicação