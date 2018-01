Lista de convocados para Censo Previdenciário está na internet Aposentados e pensionistas que quiserem tirar suas dúvidas sobre a necessidade de responder ao Censo Previdenciário já podem acessar as informações pela internet. Isso porque a Previdência Social disponibiliza uma lista on-line, que pode ser pesquisada por meio do número do benefício. O atendimento pelo PrevFone, no número 0800-780-191, também continua. Os convocados em outubro do ano passado têm até o dia 17 de fevereiro para atualizar seus dados nas agências bancárias responsáveis pelo pagamento do benefício. Não havendo esta atualização ou apresentação de justificativa por escrito, o pagamento do benefício será suspenso. Documentos Para efetivar o cadastro, os segurados devem apresentar o Cadastro de Pessoa Física (CPF), um documento de identidade (como RG, carteira de trabalho, passaporte, carteira de habilitação ou registro do Conselho Profissional), comprovante de residência, Número de Identificação do Trabalhador (NIT) e título de eleitor. Procurador Quem não puder comparecer ao banco para o recadastramento poderá ser representado por procurador ou representante legal, que deve levar todos os documentos necessários (CPF, documento de identificação, comprovante de residência, NIT e título de eleitor). O procurador deverá estar cadastrado no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O cadastro do representante legal (curador ou tutor) também deverá constar na Previdência Social. A condição de procurador poderá ser regularizada por meio de procuração pública, emitida por cartório, ou procuração particular, apresentada à agência da previdência social mantenedora do benefício. Só serão abertas exceções para o comparecimento do segurado no casos de ausência por motivo de viagem, doença contagiosa ou impossibilidade de locomoção. As informações são da Agência Brasil.