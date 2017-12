Lista de devedores do Fisco sai esta semana Contribuintes que não tiveram o débito, no dia 27 de outubro, da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF), que não foi cobrada em determinados períodos de 1999 por causa de uma decisão judicial posteriormente revogada, serão incluídos na lista de devedores do Fisco. A lista será enviada à Receita Federal quinta-feira. Quem quiser evitar o lançamento de ofício, cuja multa varia de 75% a 225% sobre o valor original do imposto, pode fazer o recolhimento agora. Nesse caso, haverá multa de 20% mais juros acumulados pela taxa Selic. O recolhimento pode ser feito por meio de Darf com código 8536.