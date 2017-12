Lista de funcionários da Varig que serão aproveitados sai em 3 dias A lista de funcionários que serão aproveitados na nova empresa que será criada a partir do leilão da Varig, realizado hoje, será divulgada ao longo dos próximos três dias. O representante da Volo, empresa que controla a VarigLog - empresa que arrematou a Varig por US$ 500 milhões -, Marco Antônio Audi, explicou que esse número vai depender da quantidade de aeronaves que a nova empresa vai dispor. A companhia pretende negociar com empresas de leasing para voltar a operar com aeronaves que hoje estão paradas, sob ameaça de arresto. Aliás, este será o principal desafio da VarigLog. A nova empresa formada a partir da venda da Varig para a VarigLog terá 30 dias após a homologação da operação para comprovar que tem condições de manter todas as suas linhas. Caso contrário os slots (horários e espaços para pouso e decolagem nos aeroportos) serão redistribuídos para outras companhias. Hoje a Varig conta apenas com 16 aviões em atividade e opera somente 20% dos vôos de sua malha original. São apenas 14 cidades no Brasil, o que fez a participação de mercado da empresa despencar para 4,9% na primeira quinzena de julho. A malha internacional, que já incluiu todos os continentes, hoje se resume a Frankfurt, Londres, Miami e Nova York. Com tão poucos vôos - e com a falta de dinheiro para oferecer de castanhas a bebidas -, até a Sala VIP no aeroporto de Guarulhos foi desativada.