Lista de mais ricos da revista <i>Forbes</i> só tem bilionários Pela primeira vez, a lista dos 400 americanos mais ricos da revista Forbes consiste exclusivamente de pessoas que possuem fortuna de US$ 1 bilhão ou mais. No total, as pessoas que fazem parte do ranking valem um recorde de US$ 1,25 trilhão, ante US$ 1,13 tri do ano passado. Na corrida do bilhão, o magnata dos cassinos Sheldon Adelson pulou do 15º lugar no ano passado para a 3ª posição neste ano, terminando atrás dos constantes números 1 e 2: Bill Gates da Microsoft e Warren Buffett, da companhia de investimentos Berkshire Hathaway. Estima-se que Adelson possua atualmente uma fortuna de US$ 20,5 bilhões, Buffett US$ 46 bilhões e Gates US$ 53 bilhões. Gates vem mantendo a 1ª posição nos últimos 13 anos, enquanto Buffett é o número 2 desde 1994 exceto por 2000, quando Larry Ellison da Oracle ocupou o segundo lugar. A ascensão de Adelson no ranking está associada a sua decisão há dois anos de abrir um cassino na ilha de Macau, onde há uma demanda crescente por este tipo de jogo de apostas. Os lucros estão crescendo rapidamente graças a este Casino. Os dois fundadores do Google também estão na lista. Sergey Brin e Larry Page lucraram cerca de US$13 milhões por dia durante os últimos dois anos, de acordo com a Forbes. Isso os coloca nas posições 12 e 13 da lista, acima da 16ª posição conseguida no ano passado. Page e Brin também compartilham o diferencial de serem, aos 33 anos, as duas pessoas mais novas na lista e dois dos oito que têm menos de 40 anos. A lista foi liderada por empresários do ramo de tecnologia, como Gates, o co-fundador da Microsoft Paul Allen, Michael Dell da Dell e Ellison, e conta também com os nomes de cinco membros do clã Walton, fundador das lojas Wal-Mart. Noventa pessoas da lista de 400 moram na Califórnia, enquanto outras 44 vivem em Nova York.