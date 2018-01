Lista de melhores empregadores tem 7 empresas do Brasil Sete empresas atuantes no Brasil integram a lista das 25 melhores companhias para se trabalhar na América Latina no ranking elaborado pela Hewitt Associates Latin American, em parceria com a revista America Economia, publicado recentemente. A Cargill Agrícola, que ocupa o 7º lugar, é a primeira brasileira da lista. As demais, estão na seguinte posição: Microsoft Informática (10ª), Atlântica Hotels (12ª), Weg (14ª), Dix (16ª), ALL (23ª), e Amil (24ª). No primeiro lugar, liderando todo o ranking, está a Ritz Carlton, de Cancún, México. Em seguida vem a Fedex Express México e a 3M de Chile. O estudo foi conduzido na Argentina, Brasil, Chile, República Dominicana, Equador, El Salvador, México, Panamá, Peru e Venezuela. De acordo com a Hewitt, mais de cem companhias da região participaram da iniciativa dos "melhores empregadores". Metodologia A metodologia empregada incluiu um inventário das práticas de recursos humanos das companhias, um questionário preenchido pelos funcionários, além de uma entrevista com o CEO (Chief Executive Office), que foi questionado sobre estratégias e metas de negócios. Um painel de jurados independentes foi nomeado para determinar a lista das companhias na América Latina. Dele fizeram parte Alicia Rohr, diretora de recursos humanos para a América Latina da DuPont; Bruno Newman, diretor geral do Grupo Zimat (México); Carlos Alberto Faccina, diretor de assuntos corporativos da Nestlé; Herman Weaver, ex-presidente da Siemens no Brasil; e Nicolás Majluf, ex-executivo e professor da Universidade Católica do Chile. A seleção dos melhores empregadores foi realizada por um sistema oculto, onde os nomes das companhias não foram divulgados aos juízes até o término do processo seletivo. A lista completa das 25 melhores empresas para se trabalhar na América Latina é a seguinte: 1.Ritz Carlton , Cancún, México 2.Fedex Express México, México 3.3M de Chile S.A., Chile 4.Kimberly-Clark Perú S.A., Peru 5.American Express Co. México, México 6.Bristol -Myers Squibb de México, México 7.Cargill Agrícola S.A., Brasil 8.Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A., Peru 9.Verizon Dominicana, República Dominicana 10.Microsoft Informática Ltda, Brasil 11.Femsa (Fomento Económico Mexicano S.A. de C.V.), México 12.Atlântica Hotels International, Brasil 13.S.C. Johnson & Son Chile Ltda., Chile 14.WEG Indústrias S.A., Brasil 15.AstraZeneca, Argentina 16.Dix Assistência Médica Ltda., Brasil 17.Laboratorios Suizos, El Salvador 18.Cargill Honduras (Alcon), Honduras 19.Casa Cuervo, México 20.Eli Lilly y Cia. De Venezuela, S.A., Venezuela 21.Diageo Venezuela, Venezuela 22.Kraft Foods México, México 23.ALL - América Latina Logística, Brasil 24.Amil - Assistência Médica Internacional Ltda., Brasil 25.Copa Airlines, Panamá