Lista de redução das tarifas de importação sai nesta terça, diz Palocci O ministro da Fazenda, Antonio Palocci, informou que a Câmara de Comércio Exterior (Camex) deverá divulgar nesta terça-feira os nomes dos produtos cujas tarifas de importação serão reduzidas como alternativa para ajudar no controle da inflação e conter a valorização do real em relação ao dólar. A medida foi antecipada na edição deste segunda de O Estado de S. Paulo Palocci, ao falar quando chegava à embaixada do Brasil em Londres, disse que a iniciativa de trabalhar pela redução das tarifas não é apenas do Ministério da Fazenda, mas principalmente da Camex. O ministro não adiantou quantos são os produtos para os quais as tarifas serão reduzidas. Disse que a lista está sendo concluída. "São poucos produtos, porque temos pouco espaço na lista de exceção. Mas vamos aproveitar os espaços que nós temos, que são poucos, mas são importantes. É um conjunto de produtos." Palocci é um dos sete ministros brasileiros que estão em Londres acompanhando a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Reino Unido. O ministro participa de almoço que a rainha Elizabeth II e o duque de Edimburgo oferecem a Lula no Palácio de Buckingaham, nesta terça-feira.