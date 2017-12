Lista telefônica de outras regiões é grátis A maioria dos assinantes de telefonia fixa de São Paulo ignora o direito de solicitar o envio de listas telefônicas de outras regiões gratuitamente. Depois que a Telefônica dividiu a lista de assinantes residenciais por zonas geográficas da cidade, o paulistano só recebe a lista relativa à área em que reside. Se deseja conhecer um número em outra região, deve discar 102 para obter a informação pela central de informações da Telefônica. Esse serviço custa R$ 0,87 por consulta. Anteriormente, os assinantes recebiam uma lista telefônica completa, que incluía todas as regiões da cidade. Restringir o conteúdo da lista foi um recurso adotado pela empresa com a finalidade de reduzir custos. Mas ainda resta ao usuário a possibilidade de solicitar as listas de outras áreas à Telefônica. Para isso, deve entrar em contato com a empresa pelo telefone 0800-80-4545. É um direito do consumidor receber a lista gratuitamente, de acordo com o extrato de regulamentação do serviço de telefone fixo e comutado. Caso a Telefônica não concorde em conceder a lista sem custo, o assinante deve enviar uma reclamação por escrito à empresa, sem esquecer de mandar uma cópia para a Anatel e para os órgãos de defesa do consumidor. Em último caso, pode-se recorrer ao Juizado Especial Cível.