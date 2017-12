Listão Oesp 2003 chega às ruas de São Paulo e ABCD O Listão Oesp, a lista classificada onde são encontrados fornecedores de produtos e serviços do mercado, já está chegando às cidades de São Paulo, ABCD, Osasco e região. Editado pela Oesp Mídia, empresa do Grupo O Estado de S.Paulo, o Listão Oesp é distribuído gratuitamente para pessoas físicas e jurídicas, e tem vigência anual de abril de 2003 a março de 2004. Na zona Sul de São Paulo, o Listão começou a ser distribuído no último dia 11; a zona Leste começou a receber as listas no último dia 17 e a zona Oeste, na última quarta-feira dia 23. Na quinta-feira, 24, o Listão Oesp estava sendo distribuído em São Bernardo do Campo, na região do ABCD. Até o final de abril, todas as regiões de SP e Grande SP já terão recebido seus exemplares. A campanha de distribuição conta com material promocional que envolve faixas em caminhões, adesivos e painéis luminosos em Kombis e entregadores uniformizados e identificados com cartão de visita Oesp.