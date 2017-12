Listão Oesp 2006 começa a ser distribuído O Listão Oesp 2006 começou a ser distribuído nesta semana em São Paulo, Barueri, Carapicuíba, Cotia, Diadema, Embu, Osasco, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Taboão da Serra. Publicado pela Oesp Mídia, empresa do Grupo O Estado de S. Paulo, o Listão traz, em cerca de 850 páginas, opções de fornecedores de produtos e serviços, telefones úteis e de emergência, endereços de sites de utilidade pública e ainda mapas e guias de ruas. Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, é o garoto propaganda da campanha de divulgação do Listão em 2006. Nesta edição, há ainda os telefones e endereços de internet de cerca de 290 Ongs de São Paulo e Rio de Janeiro, ligadas à Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais (Abong). Estas Ongs estão divididas por assuntos como Agricultura, Arte e Cultura, Assistência Social, etc. "O nosso produto é direcionado para micros, pequenos e médios empresários e as Ongs estimulam e encabeçam campanhas de interesse público, fazendo sua parte onde os governos não fazem, atingindo as camadas menos favorecidas. Por este motivo a Oesp Mídia, ao listar todas as Ongs mais importantes de São Paulo e Rio de Janeiro, contribuirá para manter este espírito humanista", diz José Luiz Tejon Megido, diretor geral da Oesp. Cerca de 300 entregadores distribuirão o Listão Oesp. Eles usam uniformes com coletes e crachás, contendo o número do telefone da empresa. Nenhuma pessoa, além desses entregadores, está autorizada a retirar as listas de 2005 ou substituir a edição 2006. Todos os anunciantes receberão ainda um Listão, edição especial, com capa dura, embalagem diferenciada que será entregue na primeira quinzena de maio. Mais informações pelo telefone 0800 - 0157777, e-mail: grc@grupoestado.com.br. Ou no site: www. listao.com.br