Listão Oesp Guarulhos ganha prêmio de qualidade gráfica O Listão OESP Guarulhos, um dos produtos da Oesp Mídia Ltda, empresa do Grupo O Estado de S. Paulo, recebeu um dos maiores prêmios de qualidade gráfica da América Latina: o XII Concurso Latino-Americano de Produtos Gráficos Theobaldo de Nigris, realizado pela Conlatingraf ? Confederación Latinoamericana de la Industria Gráfica. A gráfica argentina, Artes Gráficas Rioplatense, a mesma que imprime o jornal Clarín, e responsável pela impressão de vários produtos da OESP Mídia, apresentou a capa do Listão OESP Guarulhos para concorrer com mais de 1.200 trabalhos, em outubro deste ano. Ganhou o prêmio Qualidade, na categoria de Diretórios Telefônicos. A premiação aconteceu no Golden Center, em Buenos Aires. ?A OESP Mídia sempre zelou pela qualidade gráfica e de conteúdo de seus produtos, que são completos e bem estruturados. Esta vitória atesta a excelência que a empresa persegue na escolha de seus parceiros?, comemora Renato de Souza, Gerente de Marketing. ?Qualidade é um atributo presente em toda a cadeia de valor da OESP Mídia e um dos fatores que a tem mantido na posição de liderança nos mercados que atua ao longo de 22 anos. O enorme volume de produtos impressos pela OESP Mídia também requer parceiros com plantas gráficas sofisticadas, com equipamentos de última geração. Este prêmio também reforça junto ao nosso público anunciante a imagem de confiabilidade e credibilidade que os produtos OESP tem no mercado?, afirma Souza. O conteúdo dos produtos OESP também pode ser consultado gratuitamente na internet nos endereços www.listao.com.bre www.guiasoesp.com.br, além de mapas, rotas, guias especiais etc. Mais informações entrar em contato pelo telefone 0800 015 77 77 ou e-mail: grc@grupoestado.com.br.